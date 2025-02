Como de costume, a rádio Cidade FM 94,7 transmite tudo ao vivo, com pré-jogo uma hora antes da partida e pós-jogo

publicado em 26/02/2025

A Votuporanguense do zagueiro Amorim entra em campo na noite de hoje (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brHoje é um dia especial para o Clube Atlético Votuporanguense e consequentemente para Votuporanga. Pela segunda vez na sua curta história, o CAV participará de uma competição nacional. A partir das 19h30, na Arena Plínio Marin, a Alvinegra encara a Aparecidense-GO pela primeira rodada da Copa do Brasil. Como de costume, a rádio Cidade FM 94,7 transmite tudo ao vivo, com pré-jogo uma hora antes da partida e pós-jogo com entrevistas com os principais personagens do duelo.Na tarde de ontem, na Arena, o técnico da Pantera, Rogério Correa, participou de uma entrevista coletiva em que falou sobre as expectativas para o jogo. Ele não revelou os 11 iniciais, porém é esperado um CAV com Luis Carlos, Júlio César, Léo Paraiso, Amorim e Frank; Denner, Dérick e Bady; Hugo, Orlando Júnior e Jefinho. Para a partida de hoje a equipe de Votuporanga não conta com o atacante Bala, contundido.Rogério fez questão de convidar toda a torcida alvinegra para o histórico jogo de hoje. Ele quer a casa cheia: “quero ver [o estádio] igual ao jogo contra o Desportivo, com mais de 7 mil torcedores naquele dia, uma grande festa, um dia inesquecível para o clube, porque foi o jogo do acesso. Então, eu espero que esteja lotado desse jeito, em uma grande festa para que a gente possa fazer o nosso torcedor feliz”, contou.O CAV receberá R$ 830 mil pela participação na primeira fase da competição. Nesta etapa, os valores das cotas variam conforme a divisão em que os clubes disputam o Campeonato Brasileiro. As equipes da Série A receberão R$ 1.543.500, enquanto os clubes da Série B terão direito a R$ 1.378.125. Já os demais times, como o CAV, serão contemplados com R$ 830 mil.A Votuporanguense tem a oportunidade de aumentar sua arrecadação na Copa do Brasil caso elimine o Aparecidense-GO e avance para a segunda fase da competição. Se conseguir, o clube garantirá um prêmio adicional de R$ 1 milhão, totalizando R$ 1.830.000 em cotas – valores sem os descontos dos impostos. O confronto é em jogo único, e, para seguir adiante, o CAV precisa vencer a equipe goiana na Arena.O vencedor deste confronto enfrentará o classificado entre Cascavel e América-MG, que jogam hoje, às 19h.Hoje o CAV faz a sua segunda partida na Copa do Brasil. A primeira ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2019, quando a Votuporanguense não conseguiu seguir adiante no torneio. Então debutante na competição, a Pantera recebeu o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, na Arena Plínio Marin, e perdeu por 1 a 0. Pedro Pires marcou o gol da vitória dos visitantes.O trio de arbitragem vem do Estado do Ceará e é formado por Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (árbitro principal) e os assistentes Renan Aguiar e Jose Moracy de Sousa.Os valores dos ingressos são: Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00; Setor 2 (Arquibancada Descoberta): R$ 15,00; Setor 3 (Visitante): R$ 15,00.Os torcedores podem adquirir os ingressos na Polizeli Parafusos, Escapin Celulares, Loja do CAV (na Arena Plínio Marin), Bar Seu Caneco e na internet por meio do site Guichê Web. Até o fim da tarde de ontem, mais de 1.100 ingressos haviam sido vendidos.