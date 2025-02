Votuporanguense e Aparecidense-GO jogaram na noite desta quarta-feira (26) na Arena Plínio Marin

publicado em 26/02/2025

O CAV foi eliminado nos pênaltis (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brApós estar duas vezes atrás do placar, a Votuporanguense buscou o empate aos 47 minutos do segundo tempo, porém perdeu nos pênaltis para a Aparecidense-GO e está fora da Copa do Brasil. No tempo normal, o jogo terminou em 2 a 2; nas penalidades, os visitantes venceram por 5 a 4.O jogo começou bastante truncado. O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 19 minutos, após bola chutada da direita e Dérick desviar contra o próprio patrimônio. Aos 35, depois de lançamento pelo meio, Amorim tentou proteger, mas Stéfano tocou e a bola passou perto do gol do CAV.Aos 39, um golaço na Arena Plínio Marin. João Marcos, ex-CAV, recebeu pela esquerda, ajeitou para o meio e bateu no ângulo direito de Luis Carlos. Aos 42, Hugo recebeu pela esquerda, se livrou de um adversário, chutou, e Matheus Alves defendeu. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Cameleão.Já na segunda etapa, aos dois minutos, depois de escanteio cobrado da direita, Borech cabeceou e a bola passou raspando a trave. Aos 11, Egito chutou de fora da área e o goleiro Matheus Alves fez uma defesa incrível. Aos 29, Gabriel Moyses recebeu pelo meio, ajeitou para a canhota e chutou forte, o canto direito de Matheus Alves. Aos 38, Pedrinho recebeu pelo meio, chutou de canhota e a bola passou perto do gol. Aos 40, mais um gol dos visitantes. Depois de rebatida da zaga, Higor Leite pegou de primeira, da entrada da área, e a bola foi no canto direito de Luis Carlos.Aos 47, a Pantera empatou novamente. Pedrinho cobrou falta da entrada da área, no ângulo esquerdo de Matheus Alves. Aos 51, Pedrinho bateu escanteio da esquerda, Borech cabeceou e Matheus Alves salvou. O jogo terminou em 2 a 2 e foi para os pênaltis.