publicado em 02/12/2024

Felipe Manchine Rodrigues e Emilly Lima Milani participaram da competição em Uberlândia-MG (Foto: Divulgação)

A equipe do Centro de Formação de Natação/Prefeitura/Avonat/Unifev/Noroaço disputou Campeonato Brasileiro de Natação da categoria juvenil, realizado no Praia Clube de Uberlândia-MG, na semana passada, e participou de três finais.Felipe Manchine Rodrigues e Emilly Lima Milani, acompanhados do treinador Alan Coutinho, foram os representantes locais na importante competição promovida pela CBDA (Confederação Brasileira dos Desportos Aquáticos), e ambos conseguiram se classificar para as disputas das finais do evento.O nadador disputou duas finais nas provas dos 100 e 200 metros nado peito na classe juvenil, enquanto Emilly participou das finais na prova dos 200 metros nado peito, também na classe juvenil.Durante as provas eliminatórias, todos os atletas disputam as provas no período da manhã, e os 16 melhores tempos classificam-se para as finais que ocorrem à tarde.A participação dos dois atletas nas finais foi bastante comemorada, pois os classifica entre os melhores do país nas provas de estilo peito, demonstrando que os treinamentos diários realizados pela equipe na piscina olímpica do Complexo Esportivo Savério Maranho estão produzindo excelentes resultados. Segundo os treinadores, o objetivo dos jovens agora é buscar uma medalha nos próximos campeonato brasileiros que serão realizados em junho e novembro de 2025.