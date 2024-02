Treinador da Votuporanguense conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7 sobre o jogo contra o União Suzano

publicado em 30/01/2024

O volante Kayky foi a novidade na escalação do jogo contra o Suzano (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

União Suzano e Votuporanguense empataram em 0 a 0 na tarde do último sábado, no “Suzanão”, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Em entrevista exclusiva para a rádio Cidade FM 94,7 logo após o jogo, o treinador do CAV, Rogério Corrêa, valorizou o ponto conquistado fora de casa e reclamou de um possível pênalti.

“Hoje a gente tem que valorizar o ponto conquistado pelo grupo. Nós perdemos um jogador já no aquecimento, o Tyson, que sentiu a perna, depois o Felipe Costa, zagueiro, e depois o Pimenta sentiu no jogo, então perdemos três jogadores por lesão”, comentou. O comandante alvinegro destacou que os substitutos dos lesionados corresponderam dentro de campo. “Então temos que valorizar o trabalho de grupo que vem sendo feito”, acrescentou.

As chances de sair com uma vitória aumentaram quando um jogador do Suzano foi expulso logo no início do segundo tempo. O técnico da Pantera fez algumas trocas, colocando o time mais veloz na frente, e o meia Bady, por dentro, para dar mais qualidade no passe. “Conseguimos empurrar o adversário para trás e criar mais finalizações”, observou.

“Pênalti claríssimo”

Na visão de Rogério, o árbitro deixou de marcar uma penalidade máxima para o CAV. “Nós tivemos um pênalti claríssimo em cima do Israel, inclusive na conversa que eu tive com a quarta árbitra, ela falou que só ia falar algo, se o árbitro perguntasse para ela. Quer dizer, eles omitiram naquele momento e poderíamos ter saído com a vitória hoje, porque a gente criou as chances de teve essa situação do pênalti, porque o goleiro deu um soco na cara do nosso jogador, e acabaram não dando”, declarou logo depois o duelo.