publicado em 31/01/2024

CAV e Sertãozinho jogaram na noite desta quarta-feira (31) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanguense e Sertãozinho jogaram na noite desta quarta-feira (31) pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Com ventania e gol do meio de campo, o CAV goleou por 3 a 0.A Alvinegra começou o confronto com várias mudanças e principalmente sem a zaga titular, já que Taison e Felipe Costa estão lesionados. O técnico Rogério Corrêa escalou o CAV assim: João Paulo; Vinícius Baracioli, Amorim, Rocha e Reinaldo Júnior; Edson, Kayky, Nando e Bady; Adriano Luiz e Wendel Júnior. Os visitantes do técnico Paulinho Mclaren começaram com Fábio; Compri, Guilherme, Duda Bahia e Denilton; Willian Monteiro, Lacerda e Tatá; Baggio, Brown e Thailor.A Pantera abriu o placar aos 2 minutos. O lateral-direito Vinícius Baracioli, que tem por característica cobrar lateral muito forte, arremessou dentro da área e o lateral-esquerdo Reinaldo Júnior, dentro da pequena área, desviou para o fundo da rede: 1 a 0 para o CAV.O Touro dos Canaviais só levou algum perigo ao gol de João Paulo aos 22 minutos após levantamento da direita e cabeçada de Baggio, que o goleiro da Alvinegra encaixou. Aos 27, Brown puxou da esquerda para o meio, chutou e João Paulo espalmou para frente, assustando a torcida. Aos 30, João Paulo fez um milagre. Rocha saiu jogando errado e a bola foi lançada para Baggio, que cara a cara, chutou e o goleiro do CAV encaixou. O Sertãozinho foi melhor na segunda metade do primeiro tempo, mas o placar terminou mesmo em 1 a 0.Os visitantes começaram melhor e tentaram pressionar, mas não conseguiram levar muito perigo ao gol da Alvinegra. Uma ventania também modificou muito a forma do jogo. Fora de campo, placas de publicidade caíram. No gramado, Vinícius Baracioli bateu falta do lado esquerdo e a bola entrou: 2 a 0 para o CAV aos 35 minutos. Aos 36, mais uma vez Vinícius, desta vez do meio de campo. O jogo terminou em 3 a 0 para a Pantera, que consegiu sua primeira vitória na competição. A Alvinegra volta a jogar no domingo (4), às 10h, contra a Matonense, em Matão.