publicado em 22/01/2022

A Votuporanguense venceu o jogo-treino contra a equipe do Costa Rica (MS), no último teste antes da estreia na Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense bateu a equipe do Costa Rica (MS) em um jogo-treino, na manhã deste sábado (22), na Arena Plínio Marin. O amistoso terminou em 2 a 0, com gol de Erik Mendes no primeiro tempo e Henrique Santos, aos dez minutos do segundo tempo, sendo o último teste da equipe antes da estreia no dia 30 de janeiro, contra o Bandeirante de Birigui.

A partida deste sábado foi de um início brigado, contra uma equipe que tem o mesmo estilo de jogo que os times que disputam a Série A3, muita força e organização. A Alvinegra entrou desajustada no início da partida, mas conseguiu pôr em prática o que aparentemente tem sido trabalhado durante a semana.

O time da casa se demonstrou competitivo e ofensivo, com muita posse de bola e logo no primeiro tempo, a Alvinegra abriu o placar em uma bela assistência de Murilo, que saiu jogando pelo lado esquerdo, se infiltrou na área e tocou a bola para Erik Mendes, que não desperdiçou.

Já o segundo gol foi aos dez minutos do segundo tempo, em jogada trabalhada pelo lado direito, a bola sobrou para o atacante Henrique Santos e não deu chances para o goleiro Dida, do Costa Rica.

A Votuporanguense entrou em campo com Talles; Bruno Moura, Almeida, Miguel, Anderson; Jair, Vinicius Diniz, Henrique, Murilo, Erick Salles e Erik Mendes. Apesar disso, o técnico Alvinegro não confirmou se eles serão os atletas que sairão jogando na partida de estreia.