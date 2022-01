A corredora Karina Franzin conquistou a primeira colocação na categoria de 30 a 34 anos

publicado em 04/01/2022

Os atletas votuporanguenses conquistaram resultados expressivos na São Silvestre e Karina Franzin foi campeã da categoria (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO dia 31 de dezembro foi o momento em que os seis atletas votuporanguenses depositaram suas energias e os treinos de todo o ano, na 96ª Edição da São Silvestre. O resultado veio e inclusive, a corredora Karina Franzin conquistou a primeira colocação na categoria de 30 a 34 anos.Karina, que tem 33 anos, obteve o tempo de 1h12 e 39 segundos, na corrida que teve como percurso total 15 km. Com esse resultado, a atleta votuporanguense foi a 14ª colocada geral da prova, e, inclusive, três lugares do pódio foram preenchidos por brasileiras.Já Eliete Guilherme, de 55 anos, conquistou a 12ª colocação com o tempo de 1h31 e 19 segundos e foi a 316ª colocada na posição geral da prova. A atleta Lana Padilha, que correu pela categoria de 20 a 24 anos, foi a 27ª colocada e fez o percurso em 1h49, além de 1.588ª colocada na geral.Entre os atletas masculinos, o melhor resultado foi de João Boccato, que conquistou a 761ª posição no ranking geral e também a 164ª em sua categoria, com o percurso feito em 1h12. José Medalha conquistou 1.556 na geral e 89ª colocação na sua categoria com a prova realizada em 1h20. O atleta Maurício Padilha conquistou a 401ª posição na sua categoria, em 1h42 de prova e 5.321ª na geral.Quem comemora os resultados é o coordenador da equipe Secretaria de Esportes/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), José Roberto Medalha, que classificou as conquistas como expressivas levando em conta o cenário tanto da pandemia, quanto dos treinos.“Agradecemos a Prefeitura do Município de Votuporanga pelo total apoio que nos deram para que conseguíssemos participar desta corrida internacional, que não teve no ano passado devido a pandemia. No ano de 2021 aconteceu e tudo irá ocorrer bem nos próximos anos”, disse.