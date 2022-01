Marcos disse que o time vai em busca da primeira conquista no campeonato, que é classificação para a segunda etapa da Copinha

publicado em 06/01/2022

O volante Marcos Vinicius destacou a união do grupo e também comemorou os gols que fez na estreia do time na Copa São Paulo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO autor de dois gols na estreia do Cavinho na Copinha, o volante Marcos Vinicius comemorou a conquista e também destacou toda a atuação do elenco durante a partida contra o Monte Azul, na Arena Plínio Marin.Marcos disse que o time vai em busca da primeira conquista no campeonato, que é classificação para a segunda etapa da Copinha. “Feliz pelo gol, pela vitória e entrega do time. Vamos em busca de mais com os pés no chão, a Copinha é tiro curto. Para o próximo jogo temos que estar concentrados para sair com o resultado positivo novamente”, disse.Além disso, ele comemorou o placar de 6 a 1, o que ele disse que irá ajudar a equipe com o saldo de gols. “O time é muito unido e por isso estão de parabéns. Vamos só evoluindo, de um tempo para cá temos só evoluído e estão todos de parabéns. De vez em quando a gente treina finalização de média distância, o treinador sempre pede. Temos que fazer gol. A gente não esperava esse placar, mas fomos felizes com esse resultado, que é bom para o saldo de gols”, explicou.Marcos, que é natural de Campinas, veio para ficar em Votuporanga, o atleta é cria das categorias de base do Bugre e também tem passagens pelo Novorizontino. “Eu vim para ficar e fazer uma temporada por aqui, pensando na Série A3”, finalizou.