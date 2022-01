A equipe do Bahia, que viajou 1.952 km para chegar em solo votuporanguense, encerrou a sua preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

publicado em 04/01/2022

Em entrevista exclusiva ao A Cidade, o técnico do Sub-20 do Esporte Clube Bahia, Fernando Oliveira (detalhe), falou das perspectivas para o torneio (Foto: Facebook/EC Bahia)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA equipe do Bahia, que viajou 1.952 km para chegar em solo votuporanguense, encerrou a sua preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior na segunda-feira (03) pela manhã. Os atletas e a comissão técnica estão na cidade desde a noite do dia 1º de janeiro focados para a estreia de hoje contra o Atlético Matogrossense, às 13h15.Os jogadores realizaram dois treinos em Votuporanga, um no domingo (02) na Arena Plínio Marin, palco das partidas da primeira etapa, e o outro na segunda, no campo do Clube dos 40, conforme contou o técnico da equipe, Fernando Oliveira, em entrevista exclusiva aoO comandante relatou que o time irá seguir uma rotina de treinos durante esses jogos da primeira fase, que terminam no dia 10 de janeiro.“Todo pós-jogo, o nós treinamos com os atletas que chamamos de G2 e G3, que não entraram e os que entraram e tiveram minutagem baixa. No dia seguinte ao jogo, a gente faz o treino e o G1, que são os atletas que prioritariamente jogaram um tempo maior se recuperam, no dia que antecede o jogo a gente treina com todos”, contou.Para a estreia, Fernando relatou que a expectativa faz jus a grandeza da competição e também do clube que representam. “Ela é a alta sempre. Por entender a importância da competição, o tamanho e o que ela pode gerar na vida desses garotos e por entender o quanto a gente traz uma marca de um clube grande do futebol brasileiro. Então, a expectativa é muito boa baseada nessas duas perspectivas”, completou.O jovem treinador, de apenas 28 anos, foi recém promovido no Sub-20 e participou outras duas vezes da competição como auxiliar. Ele entrou no Esporte Clube Bahia em 2017 e trabalhou nas categorias Sub-13, Sub-14, Sub-15 e Sub-17.Assim como as outras equipes, o Bahia inscreveu 30 atletas e veio para Votuporanga apenas com 20. Isso porque nove atletas fazem parte do elenco de transição, estão focados para a disputa do Campeonato Baiano 2022 e ficaram no estado. São eles: Douglas Borel, Guilherme, Miquéias, Jeferson Douglas, João Vitor, Thayllon, Gregory, Robert e Marcelo.“Acabamos ficando com a disponibilidade de 22 atletas para poder trazer 20, isso foi o que o clube entendeu ser importante para o momento em que vive. Por conta disso acabamos tendo um grupo prioritariamente jovem, com dois atletas que estouram a idade, os demais que sobem do 16 e alguns do 18 e 19”, disse.Sobre os atletas que podem surpreender no campeonato, Fernando falou do camisa 10, que tem apenas 17 anos, o Patrick e o camisa 9, Éverton, de 19 anos.“A Copa São Paulo é muito do momento, que os atletas conseguem estar em um momento bom por aquilo que ele vive e sabe desempenhar, mas a gente entende que essa decisão pode ser aleatória”, explicou.