O elenco profissional do Clube Atlético Votuporanguense retomou os treinos após as festas de fim de ano na segunda-feira (03)

publicado em 04/01/2022

O elenco profissional do Clube Atlético Votuporanguense se reapresentou na Arena Plínio Marin para a retomada do trabalho (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO elenco profissional do Clube Atlético Votuporanguense retomou os treinos após as festas de fim de ano na segunda-feira (03). A preparação é para o Campeonato Paulista da Série A3, que inicia no dia 30 de janeiro, em estreia fora de casa contra a equipe do Bandeirante de Birigui.Focados no campeonato, o time realizou um treino na parte da manhã e também da tarde. O técnico Thiago Oliveira avaliou positivamente, a retomada dos atletas e destacou a integração do plantel.“Jogadores estão se dedicando bastante na integração da parte física com a parte técnica, que sabem da dificuldade que iremos enfrentar, mas compreendendo que a pré-temporada e esse sacrifício que estamos agora será recompensado no futuro. A gente espera chegar com o elenco completo e focado”, disse.