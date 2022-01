Segundo o Presidente do clube o time poderá disputar o Campeonato Paulista da divisão no segundo semestre

publicado em 06/01/2022

O cartola da Votuporanguense, Edilberto Fiorentino, falou sobre a perspectiva de preparar a equipe para a disputa do Campeonato Paulista Sub-20 (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAssim como em outros campeonatos, o lema da Votuporanguense é: pés no chão. O trabalho tem sido desempenhado e a critério de confiança do presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, que ainda falou que apesar do bom início de Copinha, a expectativa é para o segundo semestre.Isso porque, segundo o cartola, o time disputará o Campeonato Paulista Sub-20 na continuidade do trabalho das bases da Alvinegra e na projeção dos jovens atletas para o cenário do futebol brasileiro. “A diretoria tem muita expectativa sobre esse grupo, só que a expectativa maior é para o segundo semestre quando nós vamos disputar o Campeonato Paulista da categoria deles”, falou.É por isso que o presidente enaltece o trabalho feito com os pés no chão, pela seriedade em que a comissão técnica e atletas têm desempenhado durante os treinos, bem como a qualidade da última partida.“Tudo que vier na Copa São Paulo é lucro, esse grupo ele trabalha muito sério. A comissão técnica trabalha muito sério e molecada quer demais. Criamos uma expectativa, mas muito pézinho no chão. O ano está só começando e o que a gente cria na expectativa é o segundo semestre”, disse.Sobre a partida da estreia, Caskinha relatou a qualidade técnica e também da organização do elenco durante o jogo. “Muita gente comentou que o Monte Azul é uma equipe que foi fraca. A Votuporanguense que facilitou o jogo, através de organização tática, de ocuparem os espaços do campo e com frieza para marcar os gols”, completou.Além disso, o cartola falou sobre a qualidade da vitória sobre a equipe do Monte Azul, que inclusive disputou o Campeonato Paulista Sub-20 no segundo semestre do ano passado e também sobre o entrosamento entre os atletas.“Um gesto muito bonito foi quando o nosso goleiro teve uma falha, mas os outros jogadores foram lá abraçar ele, porque sabemos do trabalho que é feito no dia a dia durante a semana”, finalizou.