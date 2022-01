O atleta é um dos mais novos do elenco, com 17 anos, disse que quer lutar pela artilharia da competição

publicado em 05/01/2022

O atacante da Votuporanguense, Matheus Reis, escolheu a música Gratidão, de Xande de Pilares e disse que lutará pela artilharia do torneio (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.br“Muita gente me ajudou chegar aqui. Foi aos trancos e barrancos que eu consegui. Minha família, meus amigos, minha fé. A vocês devo tudo”. Esse é o trecho da música Gratidão, de Xande de Pilares, escolhida por Matheus Reis, ao vivo nos microfones da Cidade FM, para celebrar os três gols que marcou na estreia do Cavinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Monte Azul.O atleta, que é um dos mais novos do elenco, com 17 anos, disse que quer lutar pela artilharia da competição e divide a posição com o atleta Patrique, do Linense, que marcou três gols anteontem.Radiante pela estreia com goleada e por ter feito três deles, o jogador disse que o elenco segue focado. “Estou muito feliz pela estreia com três gols, seguimos focados, com os pés no chão e sexta-feira tem mais. Feliz mesmo por ter ajudado a equipe com três gols. Não esperava esse resultado, nossa equipe se comportou bem dentro de campo, empurramos o adversário ao máximo e respeitamos eles fazendo os gols”, disse.Matheus Reis disse que já assinou seu contrato com a Alvinegra, ou seja, seu passe pertence ao clube de Votuporanga. O jogador é nascido e criado em Rancharia, passou pelas categorias de base do Cruzeiro, em Minas Gerais e chegou ao CAV para disputar a Copa São Paulo.“Vim mostrar o meu trabalho e fazer uma bela campanha. Eu tenho um posicionamento muito bom, quando a bola aparece na área o pensamento é colocar a bola na rede. Tenho uma carreira muito grande pela frente e assinei o contrato, sou do CAV. Vou brigar pela artilharia e fazer muito mais gols na competição”, completou.