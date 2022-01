O MoleCAV garantiu, com um gol nos acréscimos, o 1º lugar do grupo um e o direito de jogar a segunda etapa na Arena Plínio Marin

publicado em 10/01/2022

O Cavinho garantiu a 1ª colocação no grupo um da Copa São Paulo de Futebol (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom direito a um gol nos acréscimos, o Cavinho empatou contra a equipe do Bahia nesta segunda-feira (10) e garantiu a 1ª colocação do grupo um da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O empate veio com gosto de vitória e garantiu a equipe o direito de jogar a segunda etapa na Arena Plínio Marin.Em um início de partida truncado e de muita pressão do Bahia, o primeiro grande chute ao gol foi uma batida de pé esquerdo de Allan Bruno, da Votuporanguense, que caiu nas mãos do goleiro Gabriel, do Bahia.A segunda grande chance foi aos dez minutos, em um cruzamento de Carlos Miguel, que chegou em Lucas Soares, mas a bola saiu por cima do gol. Em bola parada aos dezoito minutos, o camisa dez do Bahia bateu e rendeu uma grande defesa do goleiro Felipe Gustavo, do MoleCAV. Em seguida, o Gabriel ficou livre na área e a zaga da Votuporanguense conseguiu impedir o gol.Aos 25 minutos, quase o volante Marcos Vinicius abriu o placar da Votuporanguense, em um cruzamento de Allan Bruno. No fim do primeiro tempo, o atacante Allan Bruno ficou cara a cara com o goleiro, mas bateu a bola em cima de Gabriel e perdeu a chance de abrir o placar.No segundo tempo, a grande chance surgiu aos cinco minutos com o Allan Bruno, ele cortou com categoria, bateu com o pé esquerdo e a zaga do Bahia tirou a bola ao fundo.Aos oito minutos, Éverton Gabriel ganhou do zagueiro e Felipe Gustavo fez milagre. O atacante conseguiu se infiltrar e o centroavante bateu a bola que foi para cima do gol.Aos 22 minutos, a equipe do Bahia abriu o placar, ele dominou pela meia-esquerda e bateu de perna esquerda ao gol, sem chances para o goleiro Felipe. Após a expulsão de Éverton, do Bahia, a Votuporanguense tentou reagir aos 35 minutos, Matheus Reis bateu fraco ao gol e perdeu mais uma chance da Votuporanguense empatar o placar.Nos acréscimos do segundo tempo, o Cavinho garantiu a 1ª colocação no grupo um, com um gol de Abraao Lincoln nos pênaltis. O adversário do Cavinho na segunda etapa ainda está em aberto, isso porque ainda depende do resultado da partida entre Tanabi x Vila Nova. O dia e o horário serão divulgados ainda hoje pela FPF (Federação Paulista de Futebol).