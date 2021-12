Após a divulgação dos times que Votuporanga irá receber, Rodrigo Cabral, técnico do Sub-20, avaliou a chave

publicado em 16/12/2021

O técnico do Sub-20, Rodrigo Cabral, avaliou como equilibrado o grupo em que a Votuporanguense disputará a Copa São Paulo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois da divulgação dos times que Votuporanga irá receber na Copinha, o técnico da equipe Sub-20, Rodrigo Cabral, em entrevista exclusiva ao, avaliou a chave e a considerou equilibrada.De acordo com o técnico, em recente análise junto de sua comissão, os adversários Bahia, Monte Azul e Atlético Matogrossense já estão há muito mais tempo em trabalho com as suas equipes e terminaram esse ano com minutagem alta.“Não tiramos nossa responsabilidade e como treinador, assumo juntamente com a comissão técnica, nossa entrega e convicção na preparação. Estamos tendo algumas dificuldades que são normais e compatíveis com calendário e pré-temporada”, relatou.Além disso, a equipe vem treinando por mais de dois meses e já definiu os atletas que disputarão o torneio. A intenção da diretoria também é usar, ao menos, sete dos jovens jogadores para o elenco profissional na disputa da Série A3.“Esperamos fazer bons jogos, e priorizando todos os atletas que foram escolhidos para a competição”, finalizou.