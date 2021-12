Em entrevista ao A Cidade, o técnico do CAV detalhou o perfil de jogadores que a diretoria tem buscado no mercado da bola

publicado em 16/12/2021

O técnico do CAV, Thiago Oliveira, disse em entrevista exclusiva que está contente com as novas contratações e que ainda aguarda atletas (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, avaliou positivamente as novas contratações que reforçarão o plantel Alvinegro na próxima temporada, na disputa da Série A3. Com apenas três dias, de pré-temporada, o professor relatou que ainda espera a chegada de novos atletas após o Natal.Segundo ele, a diretoria renovou com cerca de 60% do elenco, mas ainda faltam alguns atletas que já estavam no elenco se reapresentarem além das novas contratações. “Avalio o elenco de forma positiva com os atletas que se apresentaram e com os que trabalharam o ano inteiro com a A3 e a Copa Paulista. Já estamos inserindo alguns atletas contratados, que já avalio de uma forma muito positiva”, explicou Thiago Oliveira.Os novos atletas que irão suprir as posições de mais carência no elenco da Votuporanguense, segundo o técnico, podem chegar nas próximas semanas e outros depois do Natal. “Estamos tentando fechar essas carências que ainda temos no nosso elenco em termos de posição. Estamos próximos e confiantes de fazermos uma boa Série A3”, completou.Para as contratações, o professor explicou que a diretoria tem optado por um perfil de atletas que já passaram pela divisão e estiveram em partidas decisivas na A3.“O perfil dos atletas é dos que conhecem bem a divisão, alguns jogaram nesta temporada outros em temporadas anteriores, alguns com títulos outros com acessos. Então esse foi o caminho que a diretoria e a comissão técnica decidiram para ir atrás do perfil, que conhece bem a Série A3 do Campeonato Paulista”, finalizou.