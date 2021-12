O Cavinho caminha para a reta final da preparação para a estreia na Copa São Paulo, que deve iniciar em 2 de janeiro

publicado em 03/12/2021

O Sub-20 da Votuporanguense vai finalizando a pré-temporada de olha na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA equipe Sub-20 do CAV chega na reta final da preparação para a estreia na Copa São Paulo, que deve iniciar em 2 de janeiro. Depois de uma reestruturação na base, o Cavinho conseguiu formar seu elenco, com atletas de Votuporanga e região, e finaliza a elaboração técnica para voltar a competição.Em entrevista exclusiva ao A Cidade, o técnico do time, Rodrigo Cabral, disse que o trabalho na base e a reestruturação levam tempo, mas revelou estar contente com o que os atletas apresentam nos treinos.“A gente vem se reestruturando, um processo que gera e leva tempo, preparação, organização e conseguimos observar algumas soluções, algumas surpresas e é gradativo. Graças a estrutura, o entendimento que tem que ser feito bem detalhado, conseguimos formar um elenco. As avaliações internas estão sendo realizadas para a nossa estreia naquela ansiedade no bom sentido tanto na parte técnica, física, tática, ficamos felizes com tranquilidade”, relatou ele.Cabral não deixa de citar os percalços que a equipe e o projeto enfrentam, mas disse que os resultados são positivos. O que pode ser avaliado pelo jogo-treino da Votuporanguense contra a equipe do Tanabi, recém eliminada do Paulista Sub-20, a partida ficou em 3 a 3.“Essa expectativa boa que Votuporanga espera da equipe Sub-20 para a Taça São Paulo, temos jogadores da cidade, isso facilita e deixa o grupo mais homogêneo e mais forte. A preparação ainda consiste em alguns ajustes, vamos fazer amistosos até próximo ao início da competição, mas feliz, com humildade, pés no chão, porque sabemos que é um processo a longo prazo que vem dando certo e transformando em coisas boas”, completou.A princípio, o elenco do Cavinho está com 36 atletas e, segundo Cabral, entre eles a diretoria e comissão durante os treinamentos terão que filtrar 30 jogadores que serão inscritos para disputar a Copa São Paulo pela equipe. A lista oficial de atletas será divulgada ainda hoje.