Os jogos foram confirmados pela FPF nesta quinta-feira (16); a partida da ida, no Allianz Parque, também terá público

publicado em 16/12/2021

Mirassol é mandante da final e decide título no Maião com a torcida (Foto: Leo Roveroni/Mirassol FC)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na manhã desta quinta-feira (16) as datas e horários da final do Campeonato Paulista Sub-20. O Mirassol enfrentará o Palmeiras e poderá decidir o título em casa com portões abertos.A primeira partida acontece em São Paulo, no Allianz Parque, no domingo (19), às 21h30. O jogo da volta será na quarta-feira (22), às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Os horários estão sujeitos a alterações.Mais informações e entrevista exclusiva com o técnico da equipe, na edição impressa do Jornaldesta sexta-feira (17).