Com altas expectativas para a sua primeira passagem na Alvinegra, Anderson Santos relatou o que espera para o próximo ano

publicado em 16/12/2021

O novo lateral-esquerdo da Votuporanguense, Anderson Santos, também se apresentou anteontem na Arena Plínio Marin (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense também apresentou um novo lateral-esquerdo, Anderson Santos, de 29 anos, que disputou a última temporada no Taubaté. Com altas expectativas para a sua primeira passagem na Alvinegra, ele disse que sempre acompanhou o clube e relatou o que espera para o próximo ano.O lateral-esquerdo acumula passagens pelo Sergipe, Cianorte, XV de Piracicaba, Tombense, Caldense, Portuguesa e Sampaio Corrêa. Ele é cria do Flamengo (RJ) e também passou pelo futebol holandês.“Sempre acompanhei o Votuporanguense mesmo que de longe, bem conhecido é um clube tradicional e tenho uma expectativa muito boa daqui. É um clube que vem fazendo bons trabalhos, espero que esse próximo ano que vai começar a nossa Série A3 possa fazer um bom trabalho e conquistar os nossos objetivos”, explicou.Além disso, o lateral avaliou o cenário do futebol no Campeonato Paulista da Série A3 e relatou toda a competitividade do torneio. “Eu sei que aqui em São Paulo é diferente, a competitividade é muito boa, costumo dizer que é o centro do futebol. Todo mundo vê, todo mundo acompanha, gosto muito de estar aqui”, disse.Com as expectativas, Anderson relatou que quer chegar aos objetivos traçados pelo projeto. “Trabalhar bem e diariamente para a gente conseguir nossos objetivos, claro que todos os jogadores, comissão e diretoria, todos juntos, além dos torcedores, que nos apoie e ajude. Vamos fazer de tudo para seguir nossos objetivos”, finalizou.