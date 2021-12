Na próxima segunda-feira (13), será o anúncio oficial de todas as sedes e também o sorteio dos grupos para o campeonato

publicado em 08/12/2021

O time Sub-20 da Votuporanguense irá conhecer os seus adversários na próxima segunda-feira (23) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA partir da segunda-feira (13) os clubes que irão participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior conhecerão seus oponentes e também as cidades onde disputarão o campeonato. No caso do Cavinho, a sede já está certa e será em Votuporanga e a Prefeitura, inclusive, já está com licitações abertas para receber os atletas de outros clubes que jogarão no município.Depois de mais de dois anos sem participar da maior competição de bases do Brasil, o elenco sub-20 está animado para retornar os gramados e representar a Votuporanguense no torneio.O trabalho técnico e tático da equipe, porém, já caminha para o terceiro mês e os resultados do elenco estão sendo colhidos aos poucos. O time vem realizando jogos-treinos contra equipes da região, o último foi contra a equipe do Novorizontino, que já tem um trabalho maior na categoria, a partida terminou em 2 a 1 para o time de Novo Horizonte.No ano de 2020, quando a Votuporanguense disputou o torneio pela última vez, a sede da região foi em Tanabi. O time ficou no grupo nove e dividiu o espaço com o próprio Tanabi, o Fortaleza (CE) e o Brasil de Pelotas. O time Alvinegro se classificou em primeiro lugar, no grupo, com nove pontos e o Tanabi em segundo com seis pontos.Já na segunda etapa, o Cavinho enfrentou o Mirassol e perdeu por 2 a 1, não conseguindo se classificar para a terceira etapa da competição.