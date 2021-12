O elenco que irá disputar a Série A3 no ano que vem iniciou a preparação para o campeonato na tarde de segunda-feira (13)

publicado em 14/12/2021

A Votuporanguense estreia fora de casa no dia 30 de janeiro contra a equipe do Bandeirante, em Birigui (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO elenco do Clube Atlético Votuporanguense iniciou na tarde de ontem a preparação para o Campeonato Paulista da Série A3. A representação dos jogadores e comissão técnica ocorreu na Arena Plínio Marin com quatro novidades: o zagueiro Diogo Henrique, de 31 anos; o lateral-esquerdo Anderson Santos, de 29 anos; o atacante Rafael Peixoto, de 22 anos e o meia-atacante Leo Cereja, de 24 anos.Os atletas já integraram o elenco no treino de ontem. A Votuporanguense buscou por jogadores mais experientes e pretende mesclar com o perfil jovem dos atletas que já estão no plantel. Diogo Henrique, veio do Democrata (MG), passou por clubes como o Velo Clube, Coimbra (MG), Matonense, Barretos, Botafogo (SP), Mirassol e Catanduvense.Já Rafael Peixoto estava na Caldense e passou pelo Amparo, Brasilis e também pelo Paulista. O lateral-esquerdo Anderson Santos estava no Taubaté e acumula passagens pelo Sergipe, Cianorte, XV de Piracicaba, Tombense, Caldense, Portuguesa e Sampaio Corrêa. Ele é cria do Flamengo (RJ) e também passou pelo futebol holandês.O meia-atacante Leo Cereja estava no Taubaté, passou pelo Barra-SC, São Bernardo, Coritiba, Nacional e passou pelas categorias de base do Botafogo, Flamengo e Ponte Preta.Além dos novos atletas, voltaram ao trabalho os goleiros Kevin e Talles, os meias Ricardinho e Vinicius Diniz, o volante Nicolas e os atacantes Erick Salles, Erik Mendes, Murilo e Marlon. O jovem atacante Noah, de 21 anos, que faz parte da base da Votuporanguense, também participou do treino, porém ainda não está confirmada a sua participação no torneio.A Votuporanguense estreia fora de casa no dia 30 de janeiro contra a equipe do Bandeirante, em Birigui.Talles24 anosGoleiroKevin Lansini23 anosGoleiroDiogo Henrique31 anosZagueiroAnderson Santos29 anosLateral-esquerdoRicardinho36 anosMeiaVinicius Diniz22 anosMeiaLeo Cereja24 anosMeiaNicolas21 anosVolanteErick Salles26 anosAtacanteErik Mendes27 anosAtacanteMurilo24 anosAtacanteMarlon24 anosAtacanteRafael Peixoto22 anosAtacanteThiago OliveiraTécnicoRodrigo CabralAuxiliar-TécnicoJean CovaPreparador físicoJoão PedroPreparador físico Sub-20Murillo GamaPreparador de goleirosVhenycius ZarpelãoPreparador de goleiros Sub-20Breno BarbosaAnalista de desempenhoCauê MarangoniAnalista de desempenhoFlávio PastoreMédicoPedro BassoMassagistaSouzaSupervisor de futebolDiego CopeDiretor executivo de futebolRafael BentoAssessor de imprensaAllan FerreiraFisioterapeutaThiago TucciRoupeiro