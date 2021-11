O atleta chegou na Votuporanguense para as quartas de final da Copa Paulista e agora fará parte do elenco que disputa a A3

publicado em 23/11/2021

O lateral-esquerdo Rafael Verrone, de 23 anos, acertou renovação com a diretoria da Votuporanguense e fará parte do elenco da A3 (Foto: Divulgação/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO lateral-esquerdo Rafael Verrone, de 23 anos, segue no elenco da Votuporanguense e disputará o Campeonato Paulista da Série A3. O atleta tinha chegado para reforçar o plantel na disputa da Copa Paulista, nas quartas de final.Rafael disputou apenas dois jogos com a camisa da Alvinegra e comemora a oportunidade de dar sequência no elenco. “Estou feliz e motivado para essa nova temporada. Espero retribuir a altura a confiança que a diretoria e comissão técnica depositaram em mim por renovar o meu contrato”, disse.O jogador veio por meio de um empréstimo da Caldense. Revelado pelo São Paulo, Verrone passou ainda por Igea Virtus, da Itália, e Grêmio Osasco antes de chegar à Caldense, em 2019. O defensor foi emprestado para o Ituano para a disputa da Série C, mas só atuou pouco mais de 30 minutos em uma única partida pelo Galo de Itu, antes de vir para a Votuporanguense.