Os últimos jogos de preparação para o campeonato foram contra as fortes equipes da cidade de Urânia

publicado em 23/04/2024

Equipes de vôlei adaptado se preparam para os Jomi (Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAs equipes femininas de vôlei adaptado, que representarão Votuporanga nos Jogos da Melhor Idade (Jomi), que serão realizados na cidade de Araçatuba de 1º a 5 de maio, fizeram sábado (20), os últimos jogos de preparação para o campeonato, com as fortes equipes da cidade de Urânia.Na Categoria 70 +, em jogo combinado de 4 sets, a equipe local venceu pelo placar de 4 X 0, com parciais de 15 x 12, 15 x 8, 15 x 7 e 15x7. Já na categoria 60+ derrota por 3 x 1, com parciais de 9 x 15, 14 x 16, 16 x 17 e 15 x 4.Segundo o professor Marcinho Fukuiama, o desempenho das equipes foi sensacional, devido ao pouco tempo de preparação, mas que já vem demonstrando as meninas de Votuporanga têm um grande potencial. A intenção do treinador é colocar as equipes, inclusive as masculinas, entre as mais competitivas da região.Marcinho informou que o trabalho iniciado em fevereiro, tinha cerca de dez atletas e hoje já conta com quase quarenta em atividade, portanto com grandes possibilidades de crescimento e desenvolvimento dentro da modalidade. “Nossas equipes embarcam no dia 30 para Araçatuba, já que neste dia será realizada a cerimônia de abertura da competição, já com as disputas de coreografia. Na quarta-feira (1º), provavelmente já teremos nossos primeiros jogos na busca por medalhas. A equipe Votuporanguense, que vem tendo um forte apoio da Secretária de Esportes e Lazer, através do secretário Marcelo Stringari, e sua excelente equipe, promete muita luta em Araçatuba por uma boa classificação no vôlei adaptado”, concluiu o treinador.