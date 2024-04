Os valores são R$ 15 para a arquibancada atrás do gol e R$ 30 para a parte coberta

publicado em 24/04/2024

Jogo será na Arena Plínio Marin (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brApós bater o recorde de público – 7.768 torcedores para uma renda de R$ 143.487,50 – da Arena Plínio Marin na noite do último sábado no jogo entre Votuporanguense e Desportivo Brasil, as expectativas são de mais um grande público para a segunda partida da final, contra o Desportivo Brasil. O confronto que decide o Campeonato Paulista da Série A3 será sábado (27), às 18h.As vendas de ingressos começaram na manhã desta quarta-feira (24). Os valores são R$ 15 para a arquibancada atrás do gol e R$ 30 para a parte coberta. Os pontos de venda são PolySport, Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz e Guichê Web.