Com o placar, o time assumiu a liderança, com sete pontos

publicado em 29/09/2021

Após a partida, contra a Votuporanguense, o técnico Samuel Dias destacou a vitória suada do Botafogo-SP, na Arena Plínio Marin (Foto: Agência Botafogo)

O treinador do Botafogo-SP, Samuel Dias, após a partida, destacou a vitória suada do elenco sobre a Votuporanguense, por 1 a 0, na terça-feira (28), em Votuporanga, na Arena Plínio Marin. Com o placar, o time assumiu a liderança, com sete pontos.Pensando a longo prazo, apostando tudo de melhor o que seu elenco com folha salarial de peso tem, o Botafogo ainda precisa de mais um triunfo para garantir uma passagem nas quartas de final.“Conseguimos uma vitória importante fora de casa e assumimos a liderança da chave. O grupo é merecedor desta vitória. Eles se dedicaram e lutaram dentro de campo. Tenho que enaltecer esse empenho e essa vontade. O caminho é longo, mas vamos subir degrau por degrau para conseguir nosso objetivo”, disse Samuel.O técnico revela que o time sofreu com a postura da Votuporanguense no segundo tempo e as poucas chances que seu elenco criou. “Tivemos uma atuação bem segura no primeiro tempo. Controlamos o jogo, construímos as jogadas, mas não fomos efetivos no último passe. Já no segundo tempo, o Votuporanguense se arriscou mais e a gente teve mais dificuldade para acertar o último passe e definir o jogo. Sofremos um pouco, mas conquistamos a vitória, o que foi muito importante”, acrescentou.Dias também explicou, porque optou em colocar atacantes de velocidade na escola Dudu, Ariel e Luketa, e deixar o centroavante Walter no banco de reservas. “Nossa estratégia é ter mais criação de espaço com o Ariel, que consegue ter essa movimentação. Ele já jogou nesta função e cumpriu o papel dele. Porém, temos também a opção com um centroavante de referência”, analisou Samuel, lembrando que o gol saiu de uma jogada ensaiada.“Com essa movimentação, o Luketa entrou por dentro e o Rodrigo se infiltrou e fez o gol. Assim temos mais jogadores chegando na área, o que aumenta nossas chances de finalização”, completou.O Botafogo volta a campo na próxima terça-feira (5), às 15h, no jogo da volta, contra Votuporanguense, no estádio Santa Cruz.*Agência Botafogo