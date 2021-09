Os jogadores têm contrato com o Leão até o Paulistão, recém eliminado da Série C do Brasileiro, eles jogarão para “completar” o calendário

publicado em 30/09/2021

A dupla Daniel e Luiz Fernando deve chegar nos próximos dias, a custo zero, para reforçar a equipe da Votuporanguense na Copa Paulista (Foto: Assessoria Mirassol)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense está em fase de negociação com a equipe do Mirassol para a chegada de dois atletas, a custo zero, como reforços para a disputa da Copa Paulista. Estão na mira da Alvinegra o volante Daniel e o lateral-esquerdo Luiz Fernando. O anúncio deve acontecer de forma oficial nos próximos dias.De acordo com o apurado pela reportagem, os atletas têm contrato com o Leão até o Campeonato Paulista do ano que vem e após a eliminação da Série C, do Brasileirão, eles chegarão para “completar” o calendário e diminuírem a janela até a próxima temporada.Sobre os atletas, o volante Daniel, tem 25 anos, e já é conhecido nos bastidores da Votuporanguense. Isso porque, em 2018 ele foi uma das contratações pontuais para a disputa do Paulista A2, naquela temporada ele participou de 10 jogos e fez um gol.O jogador é cria das categorias de base do Palmeiras e subiu para o profissional com o Bragantino, passou pelo Rio Claro, pela Ferroviária, Caldense, Boa Esporte e completa a sua segunda temporada pelo Mirassol.Já Luiz Fernando, que chegará para atuar como lateral-esquerdo, tem 27 anos e ex-Cruzeiro, Guarani e Criciúma. O experiente marca também a sua segunda passagem pelo Leão.