publicado em 25/08/2021

A partida equilibrada entre Fefecê e Matonense decretou um 1 a 1, na estreia da “Arena Flash”, em Fernandópolis (Foto: Cimar Araújo)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube) realizou na tarde desta quarta-feira (25) a estreia da Arena Flash, em uma competição oficial pela Segundona do Paulista. A partida equilibrada entre as equipes decretou um 1 a 1, com gols de Gabriel Bahia, para a Matonense, e Marinheiro, para o Fefecê.Com vontade de vencer e fazer valer o fator casa, o técnico do Fefa, Júnior Paulista, entrou a campo com: Guilherme; Minele, Machado, Felipe Félix e Garagau; Sorriso, Zulu, Esquerdinha e Matheus Bueno; Cleiton e Camacho.O dia ensolarado de 36ºC, em Fernandópolis, foi combustível para deixar a partida entre as equipes ainda mais quente. Aos 10 minutos de jogo, após bola que saiu pela lateral, jogadores de Fefecê e Matonense se estranharam e protagonizaram um início de confusão. Garagau saiu amarelado do lance.O Fefecê chegou com perigo aos 27 em finalização de Cleiton, para defesa segura do goleiro Leo no meio do gol. Na sequência, Zulu desviou a bola após cobrança de falta, e quase marcou. Dois minutos mais tarde, Mateus Bueno deu a resposta e bateu de fora da área com perigo.Logo na volta do intervalo a Matonense, que fez três alterações, chegou ao gol. O goleiro Guilherme saiu mal em cobrança de falta pela esquerda, e o zagueiro Gabriel Bahia cabeceou para o fundo das redes.Aos 4 minutos Luís Henrique bateu da entrada da área e Guilherme fez bela defesa. Três minutos mais tarde a Matonense chegou com perigo em cruzamento de Caio.O treinador Júnior Paulista sacou, aos 11 minutos de jogo, o volante Zulu para a entrada do camaronense Kamdem. Esquerdinha também saiu para a entrada de Marinheiro. João Marcos entrou em campo aos 22 minutos no lugar de Garagau. Minele bateu falta da entrada da área aos 26, e a bola passou com perigo, rende ao travessão do goleiro Leo.Aos 39 de jogo o meia Kaio entrou no jogo. Na sequência da alteração, o Fefecê chegou ao empate. Minele bateu falta com veneno e Marinheiro escorou de cabeça para o fundo do gol.Com o gol a Matonense saiu para o jogo e criou chance perigosa em finalização de Otávio, para boa defesa de Guilherme. Já nos acréscimos, Cleiton recebeu a bola em velocidade na entrada da área, mas não conseguiu finalizar.Nas outras partidas do Grupo 1 a Inter de Bebedouro bateu o América por 3 a 2, enquanto o Taquaritinga venceu o Catanduva por 2 a 0. Taquaritinga lidera o grupo com seis pontos. A Matonense vem na sequência com quatro pontos ganhos. O Catanduva e a Inter têm três pontos, seguidos por Fernandópolis com um ponto ganho. O América é lanterna do grupo com nenhum ponto conquistado.O Fernandópolis recebe neste domingo (29), o líder Taquaritinga, às 15h, na Arena Flash. Mais cedo, às 10h, a Inter de Bebedouro recebe a Matonense. Catanduva e América se enfrentam no sábado, às 15h, no Silvio Sales, em Catanduva.*Com Gustavo Jesus