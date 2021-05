Radialista relembra a série histórica da Alvinegra e o time de Votuporanga, que era conhecido como o 'caçula da intermediária'

publicado em 18/05/2021

CAV tem melhor sequência desde sua fundação e tenta igualar com campanha histórica da antiga AAV (Fotos: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense superou anteontem a maior sequência de jogos invicta desde a volta do futebol profissional, em 2009. Agora, o time busca se igualar aos feitos históricos das campanhas da antiga AAV (Associação Atlética Votuporanguense), como a de 1982, quando a Alvinegra, que era conhecida como “caçula da intermediária”, atingiu a marca de 27 jogos sem perder na antiga Divisão Intermediária.O fato é recordado pelo radialista esportivo, Cláudio Craveiro, que viveu a campanha da AAV, no começo de sua carreira, ainda como repórter de campo. Na saudosa lembrança, o radialista relatou que o campeonato foi grande e que a Votuporanguense enfrentou times como Orlândia, Ituveravense, Bandeirante de Birigui, Taquaritinga, Rio Preto e Penapolense.“De Araraquara para cá, só dava Votuporanguense, um time que deixou saudades. Foram 27 jogos sem perder”, relembrou.Segundo ele a Votuporanguense era escalada com Valô; Bezerra, Ricardão, Mauro, Donizete; Adivilson, Wilson Luiz, Gustavo, Serginho; Mário Celso e Beto Rocha (Mário Reis) comandada pelo A Costa e presidida pelo conhecido Carlos Márcio de Castro Junqueira.Na história mais recente do Clube Atlético Votuporanguense, ainda pela Segundona, em 2010, o time emplacou uma sequência de 10 jogos sem perder. Após a série de saldos positivos, o clube não emplacou nenhuma vitória e não conseguiu se classificar para segunda fase do campeonato. Já no ano do acesso para A3, em 2012, também atingiu a marca de 10 jogos, porém foi interrompida após ser derrotado pela equipe do Jaboticabal, fora de casa por 1 a 0.Em 2015, na Série A3 a Alvinegra conseguiu, apenas, chegar a oito jogos consecutivos sem perder e pela Série A2 o clube manteve apenas cinco partidas de invencibilidade. O mesmo aconteceu em 2018 e na temporada de 2019.Agora o elenco de Rogério Corrêa, que já fez história com a Alvinegra, pode trazer mais resultados parecidos com os já feitos e consagrar o futebol profissional na cidade. Para isso, o CAV busca mais um resultado positivo amanhã na Arena Plínio Marin diante da equipe do Olímpia, conduzida por Marcelo Henrique, técnico ex-Alvinegra.