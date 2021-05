O Leão da Noroeste enfrenta o CAV nesta quarta-feira (12), com uma sequência de três vitórias seguidas e luta para conquistar a classificação

publicado em 11/05/2021

O Capivariano enfrenta o CAV nesta quarta-feira (12) em Votuporanga, tenta dar continuidade na sequência positiva e conquistar classificação na A3 (Foto: Facebook/Capivariano)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO atual ocupante do oitavo lugar na tabela da série A3, o Capivariano, está animado e o elenco tem reagido a cada jogo no torneio. O Leão da Noroeste enfrenta o CAV nesta quarta-feira (12), com uma sequência de três vitórias seguidas e luta para conquistar a classificação para a segunda etapa do campeonato.Em entrevista exclusiva ao A Cidade, o gerente de futebol Brenno Presutto, relatou que a busca e o foco na partida de hoje é para acumular os pontos suficientes para a classificação.“A nossa ideia sempre foi estar no G8, a gente sempre entra no campeonato com a ambição de estar nas primeiras colocações. Felizmente, nós entramos agora na nona rodada”, disse ele.Com o retrospecto positivodas últimas rodadas, o Capivariano busca a quarta vitória consecutiva no campeonato na Arena Plínio Marin e Brenno ressalta que a pretensão é a mesma. “Então, muda o pensamento, mas a ambição continua a mesma. A busca pela classificação, nesse primeiro momento e depois consequentemente pensar em alguma coisa a mais”, completou.Sobre o possível elenco e os atletas relacionados do Leão, Presutto ainda mantém o mistério, mas revela que o autor do gol da virada na última partida, o atacante Giovane, que tinha sentiu a coxa durante a comemoração, pode ser relacionado e tem condições de jogo.“[Sobre o Giovane] Foi uma contratura do que um estiramento, devido ao cansaço. Mas não temos nada definido ainda, até porque nós jogamos ontem [anteontem], às 15h e já viajamos aqui para Votuporanga. Então a comissão técnica está definindo ainda junto com o departamento médico, a parte fisiológica do clube para que tomem a melhor decisão e escalem a melhor equipe possível”, concluiu.