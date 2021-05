Antes disso os dois clubes disputaram apenas dois jogos na Segunda Divisão do campeonato, em 2011

publicado em 01/05/2021

Como de tradição a Cidade FM transmite a partida, com a jornada esportiva sendo iniciada às 19h (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense e o Bandeirante vão se enfrentar pela primeira vez no Paulista da série A3. Antes disso os dois clubes disputaram apenas dois jogos na Segunda Divisão do campeonato, em 2011.Na época, eles se enfrentaram na rodada 5 do torneio, no antigo estádio Plínio Marin e o jogo terminou em um empate de 2 a 2 entre as equipes. Mais tarde pela rodada 12 da Segundona, a Votuporanguense venceu, fora de casa, o BEC por 2 a 1, com gols de Carlos Henrique e Uélison.Em 2010 quando o Clube Atlético Votuporanguense iniciava seu primeiro torneio, após o retorno do futebol profissional na cidade, o Bandeirante sentia o gosto amargo de ser rebaixado para a Segunda Divisão e por isso no ano seguinte as equipes se encontrariam nos campos.Nos anos de ouro 2004, 2005 e 2007, o time ficou muito próximo de subir à Série A1 do Paulistão e o Leão da Noroeste vinha de uma boa sequência antes de ser rebaixado da A2 para A3, em 2008, onde ficaram dois anos antes de cair para a Segundona.Com a sequência de percalços e rebaixamentos, o Bandeirante ficou de fora das competições em 2012 e 2017. No ano seguinte o clube retornoucom a promessa de uma grande temporada, já que tinham conseguido quitar todas as dívidas e ainda investiram pesado na reforma do estádio Pedro Marin Berbel.De 2017 até o ano passado, a equipe se reestruturava na segunda divisão e depois de 10 anos, o Bandeirante conseguiu retornar para a A3. O Leão foi vice-campeão da Segundona e investiu pesado para emendar o acesso, dessa vez, para a A2.Enquanto o Bandeirante corrigia sua história, a Votuporanguense apenas iniciava a sua. Dois anos depois da estreia no profissional, a Alvinegra emplacou o seu primeiro acesso e jogou a A3 pela primeira vez em 2013. Logo em 2015, o CAV foi vice-campeão da A3 e conseguiu o tão sonhado acesso para A2. Em 2018 foi campeão da Copa Paulista e no ano passado, a Votuporanguense não conseguiu se salvar do rebaixamento.Como de tradição a Cidade FM transmite a partida, com a jornada esportiva sendo iniciada às 19h.