Atleta estava emprestado ao Santa Cruz (PE) e soma passagens pelo São Carlos e Atlético-GO

publicado em 03/03/2021

Zé Augusto foi revelado pelas categorias de base do São Carlos, participou de campeonatos pelo Atlético Goianiense e chegou em Votuporanga em 2018 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO volante José Augusto da Silva Neto, de 22 anos, foi mais um anunciado pelo CAV (Clube Atlético Votuporanguense), na tarde de terça-feira (2). O atleta estava emprestado ao Santa Cruz (PE) e soma passagens pelo São Carlos e Atlético-GO.Zé Augusto foi revelado pelas categorias de base do São Carlos, participou de campeonatos pelo Atlético Goianiense e chegou em Votuporanga em 2018, para a disputa do Brasileiro de Aspirantes. Em 2019 foi emprestado para o Santa Cruz e agora volta para a temporada deste ano.O atleta já treina com o elenco, que está em fase final de preparação para a estreia no próximo sábado (6), diante do Rio Preto.- Nome completo: José Augusto da Silva Neto- Apelido: José Augusto- Posição: Volante- Idade: 22 anos- Último clube: Santa Cruz