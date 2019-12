Mário Tito é empresário do zagueiro Lucas Veríssimo e descobriu o meia-atacante Marinho, destaque do Santos

publicado em 26/12/2019

Entrevista: Mário Tito e o observador técnico Fábio Lima estiveram Cidade FM (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem esteve na tarde desta quinta-feira (26) na rádiofoi o empresário votuporanguense Mário Tito e o observador técnico Fábio Lima para bater um papo sobre futebol. Tito é empresário do zagueiro do Santos, Lucas Veríssimo e descobriu o meia-atacante Marinho, destaque do Peixe no Campeonato Brasileiro.Além de Lucas Veríssimo, ele é agente de Daniel Guedes (Goiás), Lucas Dias (CSA), William (ex-Votuporanguense), entre outros profissionais. Ele cuida da carreira também de cerca de 40 jovens atletas espalhados por diversas localidades.Mário contou que toda sua vida foi ser observador técnico, porém agora está no ramo de captação de jogadores. Ele explicou que esse trabalho é bastante complexo: “não é só ir no campo e ver se o menino é habilidoso, é importante ver o potencial, do que é possível fazer com ele”. O profissional deu um exemplo de que certa vez foi chamado para observar alguns atletas, e todos olhavam para os jogadores de frente, enquanto ele notou um jogador de defesa que ninguém reparava. “A bola vinha e o menino só tapa para cá, tapa para lá, subia de cabeça, mas ninguém prestou atenção nele, e eu falei: ‘eu quero aquele ali’. Hoje ele está no Atlético-MG”, revelou.Como observador, Tito descobriu nomes como Rafael Carioca (ex-Atlético-MG), Marinho (Santos), Maílson (ex-Grêmio), Carlos Eduardo (ex-Grêmio), Zeca (Internacional), entre outros.O votuporanguense tem uma parceria com o empresário Federico Pastorello, um dos principais agentes de jogadores do mundo. “Hoje no Brasil eu represento ele, então tudo o que acontecer aqui, passa por mim”, disse.Fábio contou que recebeu o convite de Mário para esse novo desavio, que é a captação de jovens jogadores de futebol, e resolveu aceitar. “Abraçamos a causa e estamos tentando achar novos talentos no meio do futebol”, falou.Questionado sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Tito contou que tem cerca de seis atletas do Tanabi, time que está no mesmo grupo da Votuporanguense. Ele acrescentou que o torneio é sempre uma boa oportunidade para observar jogadores, porém entende que a Copinha tem muitos times.