publicado em 01/10/2018

Os ciclistas da equipe da Prefeitura de Votuporanga/UNIFEV participaram de quatro tipos de competições (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Já virou rotina dizer que os atletas do ciclismo de Votuporanga têm dado show em suas participações nas competições por diversas cidades. No último domingo (30/09), a equipe garantiu diversas medalhas para o município em quatro cidades diferentes, incluindo Votuporanga.

A 3ª etapa da Copa MTBE Enduro Contra o Relógio, aqui na cidade, teve muito barro e chuva em seus 21 quilômetros de percurso misto, com obstáculos naturais e artificiais no interior de uma mata e em uma região de canavial. Na categoria geral, quem conquistou o menor tempo cronometrado de 43 minutos e 49 segundos e subiu no lugar mais alto do pódio foi o ciclista Liniker Padoan Godoy Vilches, seguido por Vinicius Igor de Oliveira, em segundo lugar, com tempo de 48 minutos e 52 segundos.

Caieiras

A cidade de Caieiras-SP sediou o Meeting de Ciclismo de Pista no velódromo com diversos tipos de competições. O representante votuporanguense foi o ciclista-velocista Marcos Albieri Maior, que participou de cinco modalidades de competição. Ele garantiu a primeira colocação de três modalidades sendo o 1º lugar na velocidade 750 metros, na categoria Master; 1º na prova Scratch, na mesma categoria; e 1º lugar na categoria de Eliminação, mesmo após sofrer uma queda, ele conseguiu recuperar o tempo perdido e conquistou a vitória. Fechando as competições, conquistou ainda dois 4º lugares nas categorias Velocidade Olímpica Elite e Scratch Elite.

Sertãozinho

Já na cidade de Sertãozinho-SP, o ciclista Vinicius Moretti Montoro participou do CROSS DUATHLON e conquistou o 1º lugar na categoria SUB-30 e o 5º lugar na categoria geral, com tempo de 1 hora, 15 minutos e 40 segundos, após correr por três quilômetros e quinhentos metros, pedalar 23 quilômetros com sua mountain bike em uma região de altimetria elevada e finalizar a competição com uma corrida de três quilômetros e quinhentos metros.

Percorrendo o mesmo percurso, a ciclista Karina Franzin foi a campeã na categoria geral-feminina-solo, concluindo a competição com o tempo de 1 hora e 25 minutos.

Uberaba