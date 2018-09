Bianca Schiavo Venturini foi campeã do Primeiro Torneio Aberto do Instituto do Tênis

publicado em 25/09/2018

Bianca Schiavo Venturini foi campeã do Primeiro Torneio Aberto do Instituto do Tênis (Foto: Divulgação)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com a presença de grandes jogadoras do circuito nacional, foi disputado em Barueri o Primeiro Torneio Aberto do Instituto do Tênis. A votuporanguense Bianca Schiavo Venturini conseguiu superar a todas as adversárias e foi campeã na categoria 14 anos, no último final de semana. A atleta é treinada pelo professor João Silva, no Assary.

Já na primeira rodada, Bia enfrentou uma adversária duríssima, do clube Paineiras Morumbi, que venceu o primeiro set por 6 a 4, e começou o segundo set vencendo por 4 a 0, quando a votuporanguense buscou forças e conseguiu reverter o set para 7 a 5. No super tie break e de forma arrasadora, ela venceu por 10 a 2. Na sequência, a tenista venceu uma atleta de Campinas e depois uma do Clube Pinheiros. A final foi contra uma adversária do Clube Atlético Paulistano, e Bia ganhou por dois sets a zero, parciais de 6x1 e 6x2. Bia agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, do Royal Club, do seu nutricionista esportivo, Elton Melo, dentre outros apoiadores.