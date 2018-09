Votuporanguense e Batatais jogaram na tarde deste sábado (22) na Arena Plínio Marin

publicado em 22/09/2018

Votuporanguense e Batatais jogaram na tarde deste sábado (22) (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Votuporanguense e Batatais jogaram na tarde deste sábado (22) pela última rodada da primeira fase da Copa Paulista 2018. Em partida muito fraca na Arena Plínio Marin, o CAV venceu por 1 a 0 e manteve a terceira colocação na tabela.

A Alvinegra entrou com várias modificações e parece que, no início do confronto, o time sentiu o desentrosamento. Rafael Guanaes começou também com um esquema diferente, com três zagueiros. Os visitantes jogaram melhor até o primeiro gol do CAV.

Aos 26 minutos, o Batatais quase abriu o placar com um gol olímpico. Aos 36, em ataque rápido, o CAV fez o primeiro. Vitor Hugo arrancou cruzou e Juninho pegou de primeira, de perna direita, para marcar.

Aos 47, Kennedy passou para Juninho que, cara a cara com o goleiro, chutou fraco, a bola passou por China, mas a zaga tirou antes de entrar.

Se o primeiro tempo não foi dos melhores, o segundo conseguiu ser pior. Sem criar, o CAV foi alvo das vaias da torcida.