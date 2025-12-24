O coletor de lixo conversou com a reportagem do A Cidade e relatou o que aconteceu

24/12/2025

Gari acha chinelos Havaianas no lixo em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMoradores de Votuporanga descartaram pares de chinelos da marca Havaianas no lixo, que acabaram sendo encontrados por um coletor da cidade e doados a pessoas que precisam. O caso ocorreu nesta terça-feira (23), durante a coleta regular de resíduos no município.O coletor Vitor Fagundes dos Santos, de 27 anos, encontrou os calçados enquanto trabalhava na coleta de lixo da cidade. Ele atua há cinco meses na empresa responsável pelo serviço e mora no bairro Cohab Cris, em Votuporanga.Em conversa com a reportagem do jornal, Vitor relatou como percebeu a situação durante o trabalho, ao notar a quantidade incomum de chinelos descartados em diferentes pontos.Segundo ele, os calçados começaram a aparecer em lixeiras de forma inesperada e, ao longo do trajeto, foram sendo encontrados em maior número, a maioria nova e outros seminovos, todos em bom estado de conservação. Conforme relatado pelo coletor, a situação chamou a atenção pela repetição dos achados em diferentes locais no mesmo dia.“Nunca havia acontecido isso, então eu notei que foi por conta da polêmica do comercial da Havaianas. Eu estranhei porque uma ou outra a gente acha, mas várias de uma vez não é comum; ia numa lixeira achava, passava em outra e achava também, e tudo nova. Eu entendo que não tem nada a ver a gente se desfazer de algo que é nosso por causa de política, mas essa é somente a minha opinião. Eu achei cerca de dez pares de chinelos, então fui no bairro Pró-Povo e doei para a população”, contou.A polêmica envolvendo o comercial das Havaianas surgiu após a veiculação de uma campanha publicitária que foi interpretada por parte do público como contendo mensagens associadas a posicionamentos políticos e sociais. A repercussão ocorreu principalmente nas redes sociais, onde consumidores passaram a manifestar apoio ou reprovação à marca, alguns anunciando boicotes e outros defendendo a empresa. As reações dividiram opiniões e geraram debates sobre o papel de marcas comerciais em temas sensíveis, levando a ações simbólicas por parte de alguns consumidores, como o descarte de produtos da marca.