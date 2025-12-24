Mesmo com o crescimento do setor, a realidade em Votuporanga mostra que, em períodos de alta demanda como o Natal, a oferta de corridas ainda não é suficiente

Demora para conseguir corridas por aplicativos incomoda moradores de Votuporanga no período de Natal (Foto: Reprodução)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA espera por uma corrida de carro por aplicativo em Votuporanga tem se tornado cada vez maior nos últimos dias, conforme relatos obtidos desde anteontem. A situação, que já vinha sendo percebida por usuários do serviço, se intensificou com a chegada do fim de ano, especialmente às vésperas do Natal, período marcado por aumento significativo na circulação de pessoas pela cidade.Segundo usuários, o tempo de espera tem ultrapassado a média, o que tem causado transtornos para quem depende do transporte para trabalhar, fazer compras ou cumprir compromissos pessoais. A dificuldade em encontrar motoristas disponíveis tem gerado reclamações, principalmente nos horários de pico.Um dos principais fatores apontados para a demora é o grande movimento no comércio local. Votuporanga é reconhecida como um polo comercial regional, atraindo consumidores de diversas cidades vizinhas. O comércio do município está entre os maiores da região, ficando atrás apenas de São José do Rio Preto, o que naturalmente aumenta a demanda por transporte, sobretudo em datas comemorativas como o Natal.Embora no Brasil os aplicativos de transporte mais conhecidos sejam Uber e 99, em cidades de menor porte, como Votuporanga, os aplicativos locais predominam. No município, plataformas como Tô Indo, Bibi Car, Via Mobb e Decar são as mais utilizadas pela população. Ainda assim, a quantidade de corridas solicitadas neste período tem superado a oferta de motoristas disponíveis.Apesar das dificuldades enfrentadas pelos usuários, dados recentes mostram que o trabalho por meio de aplicativos segue em expansão no país. Em 2024, o número de pessoas que atuam por plataformas digitais cresceu 25,4% em comparação com 2022. Nesse intervalo, o contingente de trabalhadores passou de 1,3 milhão para quase 1,7 milhão, um aumento de 335 mil pessoas.Também houve crescimento na participação desses trabalhadores no total da população ocupada. Em 2022, os profissionais que atuavam por meio de aplicativos representavam 1,5% dos 85,6 milhões de ocupados no Brasil. Já em 2024, essa proporção subiu para 1,9% dos 88,5 milhões de pessoas ocupadas.Os dados fazem parte do módulo sobre trabalho por meio de plataformas digitais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mesmo com o crescimento do setor, a realidade em Votuporanga mostra que, em períodos de alta demanda como o Natal, a oferta de corridas ainda não é suficiente para atender plenamente a população, gerando insatisfação entre os usuários.