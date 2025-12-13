Ao A Cidade, o secretário de Trânsito detalha causas mais comuns e ações adotadas pelo município para reduzir ocorrências nas vias

publicado em 16/12/2025

Aproximadamente 90% das ocorrências estão diretamente relacionadas a atitudes humanas no trânsito (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brLevantamentos e análises na área de trânsito indicam que o fator humano é responsável por cerca de 90% dos acidentes registrados em Votuporanga. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Marin Zeitune, em entrevista ao jornal. Segundo ele, a realidade do município segue o mesmo padrão observado em todo o Brasil, onde os acidentes são provocados por uma combinação de fatores, mas têm como principal causa o comportamento dos condutores.De acordo com Marcelo, aproximadamente 90% das ocorrências estão diretamente relacionadas a atitudes humanas no trânsito. Entre os comportamentos mais frequentes estão a falta de atenção ao dirigir, responsável por cerca de 42% dos acidentes, muitas vezes associada ao uso do telefone celular durante a condução do veículo. Também figuram entre as principais causas a desobediência à sinalização de trânsito, o excesso de velocidade, a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, a falta de distância de segurança entre veículos e as ultrapassagens indevidas ou realizadas de forma arriscada.O secretário destacou que, embora os condutores sejam os principais responsáveis pela maioria dos acidentes, há outros fatores que também contribuem para as ocorrências, ainda que em menor proporção. Esses fatores, conforme ele, representam menos de 10% do total e incluem defeitos mecânicos nos veículos, presença de animais na pista, buracos e ondulações nas vias, além de problemas na infraestrutura viária, como sinalização ausente ou deficiente.Questionado sobre as medidas adotadas pela administração municipal para tentar reduzir o número de acidentes, o engenheiro afirmou que a Prefeitura de Votuporanga tem investido de forma significativa em ações estruturais, educativas e de fiscalização. Ele informou que o município está realizando o maior programa de recapeamento da história da cidade, com o objetivo de combater defeitos na via, como buracos e ondulações, que podem contribuir para situações de risco.Além das melhorias na pavimentação, o secretário ressaltou que Votuporanga conta com um amplo e estruturado sistema de sinalização de trânsito. Atualmente, a cidade possui 1.151 faixas de pedestres, um parque semafórico composto por 64 semáforos, 33 dispositivos do tipo lombofaixa e 304 lombadas distribuídas em diferentes regiões do município.Zeitune também destacou as ações contínuas de educação e fiscalização no trânsito. Segundo ele, a Secretaria frequentemente realiza e apoia campanhas educativas voltadas à conscientização de motoristas, ciclistas e pedestres. No que se refere à fiscalização eletrônica, o município dispõe de 24 radares fotográficos, sendo dois destinados especificamente à fiscalização de avanço de sinal vermelho. Já na fiscalização ostensiva, atuam 21 agentes de trânsito, além do convênio mantido com a Polícia Militar para reforço das ações.“A cidade vem crescente de modo ordenado e o trânsito sempre terá atenção especial de modo geral, mas também em interferências específicas”, comentou. De acordo com ele, a mobilidade urbana recebe acompanhamento permanente da pasta, tanto de maneira geral quanto em intervenções pontuais, sempre com o objetivo de melhorar a segurança viária e reduzir o número de acidentes registrados no município.