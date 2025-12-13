Árvores de grande porte caíram e destruíram brinquedos dos parques infantis e ainda há preocupações de que possam ocorrer novas quedas

publicado em 13/12/2025

Fotos: Prefeitura de Votuporanga

Franclin Duarte

A Defesa Civil de Votuporanga interditou 100% da área externa do Parque da Cultura em razão dos grandes estragos provocados pela chuva da madrugada deste sábado (13). Árvores de grande porte caíram e destruíram brinquedos dos parques infantis e ainda há preocupações de que possam ocorrer novas quedas.



A força do vento foi tão intensa que, além de derrubar as árvores, banheiros químicos que estavam no local chegaram a ser tombados. A decoração de Natal instalada no Parque também foi danificada.



Equipes da Defesa Civil em conjunto com o Corpo de Bombeiros e um mutirão envolvendo diversas secretarias, sob o comando Secretaria de Serviços Urbanos, trabalham na limpeza e na organização de diversos pontos da cidade.













