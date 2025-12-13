Onda de violência na região das Palmeiras, Matarazzo, São João e Estação tem preocupado; quatro pessoas foram mortas

publicado em 16/12/2025

Vítima foi encontrada caída em frente à residência; câmeras flagraram a execução e serão utilizadas pela Polícia Civil (Foto: Reprodução)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), já iniciou as investigações para esclarecer mais um assassinato a tiros na zona Sul da cidade. Desta vez o crime ocorreu na rua Paschoal Mega, no Jardim das Palmeiras, e vitimou Lucas Eduardo da Silva Monteiro, de 30 anos, na madrugada do último sábado (13).Essa foi a quarta morte violenta só neste ano na região do Matarazzo, São João, Estação e adjacências. Conforme a ocorrência, o crime ocorreu por volta da 1h20. A polícia foi acionada pela esposa da vítima, que ouviu os disparos e viu o marido caído ao olhar pelas câmeras de segurança para ver o que havia acontecido.Pelas imagens é possível ver Lucas sentado na calçada de sua casa quando uma motocicleta, ocupada por duas pessoas, para e o garupa desce atirando. A vítima foi atingida por três disparos e morreu na hora. Após o crime, os dois criminosos fugiram.Em depoimento preliminar, a esposa da vítima afirmou que não há suspeitos conhecidos, nem informações sobre possíveis dívidas ou conflitos que pudessem ter motivado o crime. Os autores do crime permanecem desconhecidos.O corpo de Lucas foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para o exame necroscópico. A Polícia Técnico-Científica realizou o levantamento pericial no local. A DIG assumiu as investigações para esclarecer autoria e motivação do homicídio.Lucas foi sepultado ainda no sábado (13), no Cemitério Municipal de Votuporanga. Ele deixa a esposa grávida, irmãos, demais familiares e amigos.