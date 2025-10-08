Os resultados do Enem 2024 apontam que o IFSP Votuporanga é a 81ª melhor escola pública do país

publicado em 09/10/2025

IFSP Votuporanga: inscrições abertas para 160 vagas em cursos técnicos gratuitos (Foto: IFSP)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas, até 20 de outubro, para 160 vagas em cursos técnicos no Campus Votuporanga para o primeiro semestre de 2026.São ofertados 3 cursos de Ensino Médio profissionalizantes, em período integral e com duração de 3 anos: Técnico em Edificações, Técnico em Informática e Técnico em Mecatrônica, cada um com 40 vagas.No período noturno, a unidade oferece o Técnico em Mecânica (área industrial), com duração de dois anos, na modalidade concomitante/subsequente, voltado ao público que já concluiu o Ensino Médio ou que esteja cursando a partir do 2º ano em qualquer escola de educação básica.Os resultados do Enem 2024 apontam que o IFSP Votuporanga é a 81ª melhor escola pública do país. A média com redação foi de 636,78 pontos.Seleção dos candidatos. O IFSP aplicará prova objetiva com 30 questões no dia 7 de dezembro de 2025. Serão 15 perguntas sobre Língua Portuguesa e 15 de Matemática sobre o conteúdo do Ensino Fundamental.Inscrições online. As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico: concurso.fundacaocefetminas.org.br . O candidato deve realizar o cadastro, em seguida, preencher o formulário eletrônico de inscrição e o questionário socioeconômico. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para os cursos técnicos integrados (Ensino Médio) e de R$ 30,00 para o curso Técnico em Mecânica.Em caso de dúvidas, os interessados podem consultar a organizadora do Processo Seletivo por e-mail e WhatsApp: vestibularifsp@fundacaocefetminas.org.br; Whatsapp (31) 3314 – 5222.O Campus Votuporanga está localizado na Zona Norte de Votuporanga, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014, no Bairro Pozzobon.