Dr. João Ricardo Leão explica sobre diagnóstico e manejo da intoxicação

publicado em 08/10/2025

Dr. João Ricardo Leão explica sobre diagnóstico e manejo da intoxicação (Foto: Santa Casa)

A intoxicação por metanol é um grave problema de saúde pública que pode causar danos irreversíveis, como cegueira, coma e até a morte. O metanol é uma substância tóxica presente em alguns produtos industriais, como solventes e combustíveis, mas também pode estar em bebidas alcoólicas adulteradas.Quando ingerido, o metanol se transforma em compostos que atacam diretamente o cérebro e o nervo óptico, responsáveis pela visão. Por isso, a intoxicação pode levar a consequências muito sérias.Visão turva ou perda repentina da visãoDor de cabeça intensaTontura ou confusão mentalNáusea e fraquezaDica importante:“Desconfie de bebidas com preços muito baixos ou vendidas em locais duvidosos. Apenas um gole pode causar danos irreversíveis”, alerta o neurologista Dr. João Ricardo Leão.Segundo o especialista, “os sintomas costumam aparecer após um período de latência, geralmente entre 6 e 24 horas. É importante procurar ajuda médica imediatamente caso apresente algum dos sintomas”, disse.O médico pode solicitar exames para identificar a intoxicação, como análise do sangue e exames de imagem. O tratamento deve começar o quanto antes e pode incluir medicamentos que bloqueiam os efeitos tóxicos do metanol, correção de alterações no sangue e, em casos graves, hemodiálise para eliminar a substância do organismo.“Quanto mais cedo o paciente receber atendimento adequado, maiores as chances de evitar sequelas graves, como a perda da visão e danos cerebrais”, destaca Dr. João Ricardo Leão.Evitar o consumo de bebidas de procedência duvidosa é fundamental para prevenir a intoxicação por metanol. Sempre compre produtos alcoólicos em estabelecimentos confiáveis e com autorização legal.