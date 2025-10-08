Campanha segue até dezembro na loja; ao doar seu troco, consumidor concorre a um smartphone

publicado em 08/10/2025

Parceria entre Havan e Santa Casa de Votuporanga fortalece a saúde por meio do Troco Solidário (Foto: Santa Casa)

A união entre empresas socialmente responsáveis e instituições filantrópicas pode transformar realidades. Um exemplo disso é a sólida parceria entre a Havan, uma das maiores redes varejistas do Brasil, e a Santa Casa de Votuporanga, referência regional em atendimento humanizado e de qualidade.Por meio da campanha Troco Solidário Havan, a Santa Casa foi escolhida para receber, até dezembro, 100% das doações realizadas por clientes que arredondam seus pagamentos no caixa. Cada centavo doado representa um gesto de empatia — e tem um destino nobre: cuidar de vidas.O Troco Solidário convida os clientes a fazerem pequenas doações no momento do pagamento. O valor doado é 100% destinado à Santa Casa e será usado para aquisição de materiais, manutenção de serviços e melhorias na estrutura hospitalar, beneficiando milhares de pacientes da cidade e região.Quem doa concorre a um smartphone!Ao participar da campanha, o cliente ainda ganha um cupom para concorrer ao sorteio de um celular. Uma forma simbólica de agradecer a quem escolhe ajudar.A campanha vai além da doação: ações realizadas na loja Havan com a participação da equipe da Santa Casa mostraram, de perto, o impacto desse gesto solidário. Os colaboradores da instituição conversaram com clientes, apresentaram os serviços prestados e explicaram como cada doação é aplicada.Esse contato direto fortalece a confiança da comunidade na parceria e amplia o engajamento. “A Havan acredita na força da solidariedade e se orgulha de apoiar instituições sérias como a Santa Casa de Votuporanga. É uma parceria que salva vidas”, destacou o Gerente da unidade local, Pablo Peterson.A campanha Troco Solidário Havan + Santa Casa de Votuporanga vai até dezembro.Basta doar qualquer valor no caixa da loja e, além de ajudar a salvar vidas, você ainda pode sair com um smartphone novo no sorteio. “Campanhas como essa mostram que a comunidade é parte essencial da nossa missão. Cada centavo doado representa cuidado, estrutura e esperança para quem mais precisa”, reforçou o provedor Amaro Rodero.