publicado em 10/09/2025

Durante a ação, a equipe da ACV estará disponível para receber currículos (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realiza sábado (13) uma ação especial de captação de currículos na Praça da Concha Acústica. A atividade acontece das 9h ao meio dia, com o objetivo de aproximar empresas que estão em busca de profissionais e pessoas que procuram uma oportunidade no mercado de trabalho.As empresas locais seguem com dificuldade para contratar trabalhadores. Todas as informações entregues são analisadas por empresas que estão em busca de colaboradores.Durante a ação, a equipe da ACV estará disponível para receber currículos já prontos e também auxiliar na elaboração para quem ainda não possui o documento.“Os currículos recebidos ficam à disposição de centenas de empresas que nos procuram diariamente em busca de bons candidatos. É uma oportunidade de se aproximar do mercado e aumentar as chances de contratação”, destaca a presidente da ACV, Natália De Haro.Além da coleta presencial, os interessados podem entregar o currículo impresso diretamente na sede da ACV, localizada na rua Mato Grosso, 3545, quase esquina com a rua Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Outra opção é o envio pelo WhatsApp, no número (17) 98132 – 0022.Neste sábado, o comércio de Votuporanga fica aberto das 9h às 18h. O horário estendido acontece sempre no segundo sábado do mês como mais uma oportunidade de incentivar as vendas nas lojas da cidade.