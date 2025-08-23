A iniciativa teve como objetivo valorizar a advocacia e reforçar a união entre os profissionais, além de promover um espaço de aprendizado e confraternização

publicado em 23/08/2025

OAB de Votuporanga celebra Dia do Advogado com tradicional jantar e Congresso Regional da Advocacia Jovem (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA 66ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Votuporanga preparou uma programação especial para celebrar o Dia do Advogado, comemorado no último dia 11 de agosto, reunindo a classe em dois importantes eventos. A iniciativa teve como objetivo valorizar a advocacia e reforçar a união entre os profissionais, além de promover um espaço de aprendizado e confraternização, fortalecendo o papel da OAB como instituição representativa e atuante na defesa das prerrogativas e do fortalecimento da categoria.A OAB de Votuporanga é presidida pelo advogado Adelino Ferrari Filho, que destacou a importância da realização dos eventos para a advocacia local. “Preparamos uma programação especial com dois grandes eventos e ambos foram extremamente relevantes para a classe, e também para a sociedade como um todo. Ficamos felizes em realizarmos com sucesso mais uma comemoração pelo Dia da Advocacia”. A fala do presidente traduz o espírito das comemorações, que mais uma vez se consolidaram como um marco no calendário da instituição.O primeiro evento da programação ocorreu no dia 15, no Centro Social de Votuporanga, onde foi realizado um grande jantar em celebração à data. A confraternização já se tornou tradição na Subseção e, ano após ano, tem reunido um grande número de advogados e convidados em uma noite especial de comemoração. Assim como em edições anteriores, o jantar de 2025 manteve o prestígio e a participação maciça da classe, proporcionando um ambiente de celebração, descontração e fortalecimento dos laços profissionais e pessoais entre os colegas de profissão.A programação especial teve continuidade ontem, com a realização do II Congresso Regional da Advocacia Jovem, que aconteceu das 8h às 17h no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. O evento contou com ampla adesão não apenas de profissionais de Votuporanga, mas também de advogados e advogadas de diversas cidades da região, confirmando o alcance e a relevância da iniciativa. Com uma programação voltada especialmente para profissionais em início de carreira, o Congresso reuniu grandes nomes do cenário jurídico regional, incluindo a participação do juiz da 6ª Vara Cível de São José do Rio Preto, Sérgio Barbato Junior, que agregou conhecimento e experiência às discussões.Promovido pela Comissão da Jovem Advocacia da 66ª Subseção da OAB de Votuporanga, em parceria com a Unifev, o Congresso foi cuidadosamente pensado para oferecer conteúdo prático e aplicável, capaz de impactar diretamente o dia a dia da advocacia. Durante toda a programação, foram discutidos temas fundamentais para a atuação profissional, como estratégias para conquistar e fidelizar clientes, posicionamento e diferenciação em um mercado competitivo, aspectos técnicos indispensáveis à prática de excelência, além de tendências e transformações que vêm moldando o futuro da advocacia.O evento reuniu palestrantes de destaque, que compartilharam suas experiências e conhecimentos com o público. Entre eles estiveram Sérgio Martins Barbato Júnior (juiz de direito e professor), Bianca Cardoso (advogada criminalista, presidente da Comissão da Jovem Advocacia de São Roque/SP e coordenadora do Núcleo de Marketing Jurídico da OAB/SP), Henry Atique (conselheiro seccional da OAB/SP para o triênio 2025-2027 e ex-presidente da OAB São José do Rio Preto), João Francisco Raposo Soares (advogado e sócio fundador da Raposo Soares e Salomé Advogados), Alexandre Nishioka (advogado e professor de Direito Tributário da FDRP-USP), Henrique Nimer Chamas (advogado, conselheiro do CARF e professor de Pós-Graduação), Náthalia Carmo (advogada e presidente da Comissão Especial da Jovem Advocacia da OAB/SP) e João Vitor Ferreira Vilalva (advogado especializado em compliance corporativo, com experiência no mercado financeiro e em infraestrutura e logística).Com uma programação intensa e enriquecedora, o II Congresso Regional da Advocacia Jovem foi um espaço de aprendizado, networking e fortalecimento da profissão, reafirmando o compromisso da OAB de Votuporanga em apoiar não apenas os advogados já consolidados, mas também aqueles que estão iniciando sua trajetória. As comemorações do Dia do Advogado de 2025, portanto, uniram tradição e inovação, evidenciando mais uma vez o papel essencial da advocacia para a sociedade e a importância da união e do fortalecimento da classe.