A empresa foi escolhida para sediar o evento oficial de lançamento dos novos drones DJI Agras no Brasil

publicado em 06/08/2025

Lançamento do maior drone agrícola do mundo é um marco para o Mercadão dos Drones (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga sediou o lançamento oficial do maior drone de asa rotativa do mercado global do setor agrícola, o T100, da nova linha DJI Agras. O evento, promovido pela rede de revendas Mercadão dos Drones em parceria com a DJI Agriculture e a XMobots Agriculture, ocorreu na Estância Krik, na rodovia Euclides da Cunha, na última sexta-feira. Além do T100, também foram apresentados os modelos T25P e T70P.O encontro, de caráter exclusivo e reservado para convidados, reuniu produtores e profissionais do agronegócio interessados em conhecer de perto os novos modelos e se conectar com inovações e oportunidades do mercado. O evento foi bastante concorrido e contou com a presença de empresários e lideranças de diversas áreas, incluindo o prefeito Jorge Seba e o deputado estadual Carlão Pignatari.Além da apresentação dos novos equipamentos, o público acompanhou palestras ministradas por especialistas do setor, que ofereceram informações técnicas e estratégicas sobre o uso de tecnologia aérea no campo. Durante o evento, os participantes tiveram acesso a condições comerciais diferenciadas e ofertas exclusivas para a aquisição dos modelos lançados.Segundo o CEO, fundador e sócio proprietário da rede Mercadão dos Drones, Luís Otávio Esteves Assad Barbosa, a ocasião representou um momento significativo para a empresa. “Foi um marco para o Mercadão dos Drones! Fomos um dos escolhidos para sediar o evento oficial de lançamento dos novos drones DJI Agras no Brasil. A própria DJI Agriculture, maior fabricante de drones agrícolas do mundo, junto à XMobots, nosso dealer oficial, confiaram no nosso trabalho para apresentar ao mercado os modelos T100, T70P e T25P, e isso diz muito. Ficamos muito felizes”, afirmou.O lançamento da nova linha mostra a relevância do Mercadão dos Drones em Votuporanga e região, uma empresa com experiência que abrange mais de 450.000 hectares em operações aeroagrícolas e 6 lojas espalhadas estrategicamente em 3 estados.O Mercadão dos Drones é pioneiro na região Noroeste Paulista, destacando-se como revendedores autorizados da DJI Agriculture, a maior empresa de drones agrícolas do mundo. O Mercadão fica na rua Marcelo Brunini, 401, e o telefone para contato é o (17) 99792 – 0728.