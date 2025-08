“Truck Escritório sobre Rodas” estará em Votuporanga de 9 a 16 de agosto, com foco em micro e pequenos empresários da região

publicado em 06/08/2025

O Sebrae-SP levará ao evento o novo modelo do Sebrae Móvel, que funcionará de 9 a 16 de agosto (Foto: Sebrae-SP)

O Festival Literário de Votuporanga (Fliv) contará com uma novidade voltada ao fomento do empreendedorismo local. O Sebrae-SP levará ao evento o novo modelo do Sebrae Móvel, um moderno “truck escritório sobre rodas” que funcionará de 9 a 16 de agosto, com atendimentos gratuitos a micro e pequenos empresários de Votuporanga e de municípios vizinhos.

A estrutura, que remete a um escritório itinerante de alta funcionalidade, foi projetada para oferecer conforto e acessibilidade, atendendo empreendedores em busca de orientações personalizadas. Os serviços oferecidos incluem desde informações sobre planejamento de negócios e acesso a crédito até agendamentos de consultorias especializadas em áreas como finanças, marketing, vendas, inovação e sustentabilidade.

“A presença do Sebrae Móvel no Fliv representa uma excelente oportunidade para quem deseja empreender com mais segurança ou aprimorar a gestão do seu negócio”, destacou Márcio Neves, analista de negócios do Sebrae-SP em Votuporanga e gestor do Sebrae Móvel.

Palestras no Fliv

Durante a programação do Fliv, o Sebrae-SP também promoverá duas palestras gratuitas voltadas aos empreendedores e ao público em geral. No dia 13 de agosto, das 18h às 19h, será realizada a palestra “Conectar, Impulsionar, Sustentar: o Crie Sebrae e a força dos negócios criativos no Brasil”, ministrada por Diogo Tirbutino, analista de programas e projetos em economia criativa do Sebrae-SP.

Formado em Artes Cênicas e com especialização em Gestão de Negócios e Inovação, Tirbutino atua com políticas públicas e projetos voltados ao empreendedorismo criativo e cultural. A apresentação abordará como o Crie Sebrae tem apoiado artistas, coletivos e produtores culturais em todo o Brasil, promovendo conexões, sustentabilidade e autonomia para iniciativas criativas nos territórios em que estão inseridas.

Já no dia 14 de agosto, também das 18h às 19h, será a vez da palestra “Utilize a IA para otimizar seu tempo e melhorar seus resultados”, com Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP em Votuporanga.

Com mais de duas décadas de experiência na instituição, Evelise é especialista em marketing, gestão de pessoas e sustentabilidade. Na apresentação, ela trará exemplos práticos do uso da inteligência artificial como ferramenta acessível e descomplicada para aumentar a produtividade, otimizar a gestão do tempo e melhorar os resultados das empresas. A palestra visa mostrar como a adoção de novas tecnologias pode simplificar processos e gerar impacto positivo na rotina dos pequenos negócios.



Programação das palestras

13/08, das 18h às 19h

Palestra: “Conectar, Impulsionar, Sustentar: o Crie Sebrae e a força dos negócios criativos no Brasil”

Com Diogo Tirbutino, analista de programas e projetos em economia criativa no Sebrae-SP.

14/08, das 18h às 19h

Palestra: “Utilize a IA para otimizar seu tempo e melhorar seus resultados”

Com Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP em Votuporanga.