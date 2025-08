Festa junina solidária realizada na Estância Krik reuniu música, comidas típicas e solidariedade em prol da Associação Caminho de Damasco

publicado em 06/08/2025

Arraiá do Bem arrecada mais de R$ 46 mil para entidade beneficente em Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Estância Krik, localizada na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, foi palco de uma animada e solidária festa junina que reuniu dezenas de pessoas em torno de um único propósito: ajudar quem mais precisa. O Arraiá do Bem, organizado por um grupo de amigas engajadas na causa social, foi um verdadeiro sucesso de público e arrecadação. Ao som das tradicionais músicas das festas e cercado por comidas típicas, o evento proporcionou momentos de alegria, confraternização e, acima de tudo, solidariedade.A festa, que ocorreu em 12 de julho, arrecadou o valor de R$ 46.070,14, quantia que foi integralmente doada para a Associação Beneficente Caminho de Damasco, entidade de Votuporanga que presta assistência a crianças. O montante será investido na construção da nova sede da instituição, ampliando sua capacidade de atendimento e estrutura física, garantindo mais dignidade aos assistidos.A iniciativa foi organizada por Flávia Romano, Thalia Romano, Poliana Blanco, Geovana Romano, Claudia Tobita, Poliana Blanco e Cle do Buffet, que, ao final do evento, fizeram questão de agradecer a todos que contribuíram de alguma forma para a realização do Arraiá do Bem, com uma declaração conjunta: “Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão a todos que participaram, contribuíram e apoiaram o nosso Evento Solidário. Foi uma oportunidade incrível de unir forças em prol de uma causa maior, demonstrando que a solidariedade transforma realidades. Cada gesto de colaboração – seja por meio de doações, tempo, trabalho voluntário ou presença – fez toda a diferença. Graças ao envolvimento de todos, conseguimos alcançar nossos objetivos e levar esperança, apoio e acolhimento a quem mais precisa. Eventos como este reforçam o poder da empatia, do compromisso coletivo e da generosidade. Nosso sincero muito obrigado a cada um que fez parte dessa corrente do bem. Seguimos juntos, com o coração cheio de gratidão e a certeza de que pequenas atitudes geram grandes impactos”.As organizadoras destacam ainda a importância do apoio dos patrocinadores, cuja colaboração foi essencial para viabilizar a festa. A união entre parceiros, voluntários e participantes resultou em uma noite memorável, que cumpriu seu objetivo de reunir diversão e solidariedade. O Arraiá do Bem mostrou que é possível transformar momentos festivos em ações concretas de amor ao próximo.A realização do Arraiá do Bem só foi possível graças ao apoio inestimável dos nossos patrocinadores. A generosidade de cada um foi fundamental para transformar essa iniciativa em um evento memorável e repleto de solidariedade.Nosso sincero agradecimento a: Nativa (Cláudia), MG (Geovana), Tok Calçados, Odontologia (Vinícius e Liana), Mickey e Minnie, Marina Seba, Pares Embalagens, Real Calçados, Sílvia Facchini, Renan Rodrigues (Salão do Júnior), Ville Hotel Gramadão, HSA, Endomipis (Vinícius e Liana), Fontes Advogados (Vinícius e Liana), Garfus, Sicredi, Noroaço, Carlão Pignatari, Farmafuza, Hefarma, Rotary 8 de Agosto, Outdoor e Converd. A todos vocês, o nosso muito obrigado por acreditarem na força da solidariedade. Juntos, seguimos fazendo a diferença!