A chegada da Hyundai Golden Motors a Votuporanga é a consolidação de um padrão de qualidade reconhecido nacionalmente

publicado em 20/08/2025

Hyundai Golden Motors já é realidade em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Na noite do último dia 14 de agosto, Votuporanga viveu um momento histórico com a inauguração oficial da Hyundai Golden Motors, primeira concessionária da marca na cidade. O evento reuniu autoridades locais, empresários, clientes e convidados especiais, marcando a chegada de uma nova era para o mercado automotivo da região.Com a presença do diretor da Hyundai Motor Brasil, Airton Cousseau, a solenidade reforçou a importância da cidade no mapa da marca, que agora conta com um espaço moderno, inovador e pronto para oferecer atendimento de excelência. Durante a inauguração, os convidados conheceram de perto todo o portfólio Hyundai — do consagrado HB20 e do SUV líder de vendas Creta, até os modelos mais sofisticados como Tucson, Kona, IONIQ e Palisade Signature. Além disso, a concessionária já inicia suas atividades com um completo centro de serviços, oferecendo manutenção preventiva e corretiva, funilaria, pintura, peças originais e atendimento especializado.A chegada da Hyundai Golden Motors a Votuporanga é mais do que a abertura de uma nova loja: representa a consolidação de um padrão de qualidade reconhecido nacionalmente, com a força e a credibilidade do Grupo Golden Motors, referência no setor automotivo.