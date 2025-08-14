Reconhecida nacionalmente pela qualidade no atendimento e inovação nos serviços, a Golden Motors trouxe para a cidade toda a linha de modelos Hyundai

publicado em 15/08/2025

Evento oficializa a chegada da marca, com portfólio completo de modelos Hyundai e serviços especializados (Foto: A Cidade)

Votuporanga recebeu na quinta-feira (14), oficialmente, sua primeira concessionária Hyundai, com gestão do Grupo Golden Motors, em um evento que contou com autoridades da cidade, empresários e figuras públicas, além da presença do diretor da Hyundai Motor Brasil, Airton Cousseau. A inauguração ocorreu em um coquetel na própria agência, que está instalada na avenida José Marão Filho, quase esquina com a avenida Francisco Vilar Horta.

Reconhecida nacionalmente pela qualidade no atendimento e inovação nos serviços, a Golden Motors trouxe para a cidade toda a linha de modelos Hyundai — Creta, HB20, Tucson, Kona, IONIQ e Palisade Signature — disponíveis em versões zero quilômetro e seminovos de procedência.

A chegada da concessionária marca um novo momento para o mercado automotivo da região, oferecendo atendimento de excelência, serviços especializados e uma experiência completa para o cliente Hyundai.

A nova loja está localizada na Avenida José Marão Filho, 5640, Jardim Yolanda, e inicia o atendimento ao público com uma equipe preparada para oferecer a melhor experiência Hyundai.

A Hyundai Golden Motors faz parte do tradicional Grupo Saldanha Moreira, com mais de 120 anos de história e forte atuação nos setores agropecuário, automobilístico, loteadora e hoteleiro.

Com trajetória marcada pela excelência no atendimento e qualidade nos serviços, a Golden Motors é referência nacional no portfólio Hyundai, sendo reconhecida como a melhor concessionária do Brasil em 2017 e 2024, segundo o programa Excellent Dealer Club.