publicado em 26/08/2025

Ao ser picada, a pessoa deve procurar imediatamente atendimento médico (Foto: USP)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma criança de 2 de idade foi picada por um escorpião na tarde desta terça-feira (26) em Votuporanga. A menina foi encaminhada para o atendimento médico por volta das 15h30 com uma picada em um dos dedos da mão esquerda.Em caso de picada de escorpião, é crucial buscar atendimento médico imediato. Enquanto se dirige ao serviço de saúde, a recomendação é lavar o local da picada com água e sabão. Deve-se evitar a realização de procedimentos caseiros, como cortes ou sucção no local da picada, pois podem agravar a situação. A rápida assistência médica é essencial para avaliar a gravidade do envenenamento e, se necessário, administrar o soro antiescorpiônico.A Secretaria da Saúde de Votuporanga reforça que a conscientização e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para reduzir a incidência de acidentes com escorpiões no município. A colaboração da população na manutenção de ambientes limpos e na observância das orientações de segurança pode contribuir significativamente para a diminuição desses incidentes na região.Ao ser picada, a pessoa deve procurar imediatamente atendimento médico na Santa Casa, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital "Fortunata Germano Pozzobon", na zona Norte da cidade.No caso de surgimento de escorpião ou qualquer outro animal peçonhento, é necessário comunicar a Vigilância Ambiental através dos telefones 0800 – 770 – 9786, (17) 3406 – 3175 e (17) 3406 – 3181, para que seja feita a notificação e a equipe possa ir até o local orientar e, se for necessário, realizar busca ativa noturna com luz negra para captura do inseto.